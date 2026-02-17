Smottamento e albero caduto a Nuoro, chiusa via Segni

Intervento dei Vigili del fuoco nel primo pomeriggio a Nuoro, dove uno smottamento ha provocato la caduta di un albero sulla carreggiata in via Segni.

L’allarme è scattato intorno alle 14:30 e sul posto è intervenuta la squadra 1A del Comando Provinciale dei Vigili del fuoco di Nuoro, impegnata nelle operazioni di rimozione e nella successiva messa in sicurezza dell’area.

Per consentire l’intervento in condizioni di sicurezza, la strada è stata temporaneamente chiusa al traffico. Sul posto è arrivato anche il Funzionario di Guardia, per le valutazioni di competenza legate alla situazione e alla stabilità del tratto interessato.

A supporto delle operazioni sono intervenuti anche la Polizia Locale, impegnata nella gestione della viabilità, e i tecnici comunali, per gli accertamenti necessari.

