Fonni, truffa online per la vendita di una vettura: scattano due denunce

I Carabinieri della Stazione di Fonni hanno denunciato a piede libero due persone accusate di aver architettato una truffa online ai danni di un cittadino del luogo. L’operazione si è conclusa nelle scorse ore, dopo che i militari hanno ricostruito i passaggi di un finto affare automobilistico che ha sottratto migliaia di euro a un ignaro acquirente.

L’inchiesta è partita dalla querela di un uomo che, attirato da un annuncio sul web per un’auto a un prezzo estremamente competitivo, aveva iniziato una trattativa con i venditori. Dopo aver ricevuto rassicurazioni sulla transazione, la vittima ha versato tramite bonifico una somma di 3.000 euro. Tuttavia, una volta incassato il denaro, i truffatori sono spariti nel nulla, interrompendo ogni comunicazione e rendendosi irreperibili.

Grazie a un’attenta analisi dei flussi finanziari, dei tabulati telefonici e a mirate perquisizioni, i Carabinieri sono riusciti a risalire all’identità dei due responsabili. I soggetti identificati sono risultati essere gli intestatari dei conti su cui è confluito il bonifico e delle schede Sim utilizzate per raggirare l’uomo. Per entrambi è scattato il deferimento all’Autorità Giudiziaria per il reato di truffa.

