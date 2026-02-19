Degrado a Baja Sardinia, rifiuti ingombranti abbandonati sul ciglio della strada

L'accumulo selvaggio comprende arredi deteriorati, vecchi elettrodomestici e scarti edilizi: nello specifico, materassi, lavatrici e sanitari

Il problema dello smaltimento illecito e dell’inciviltà urbana torna a scuotere Baja Sardinia, dove l’abbandono di rifiuti di grandi dimensioni ha raggiunto livelli critici. Nelle ultime ore, le segnalazioni si sono concentrate nell’area adiacente all’Aquadream, trasformata ancora una volta in una discarica a cielo aperto in prossimità dei centri di raccolta autorizzati.

Le immagini e le testimonianze raccolte sul posto descrivono uno scenario particolarmente allarmante, che va ben oltre il comune conferimento errato. L’accumulo selvaggio comprende arredi deteriorati, vecchi elettrodomestici e scarti edilizi: nello specifico, materassi, lavatrici e sanitari sono stati lasciati sul suolo pubblico, costituendo non solo un grave danno estetico per il decoro della Gallura, ma anche un serio pericolo per la salute dell’ecosistema locale.

Questo fenomeno di degrado colpisce duramente una delle mete turistiche più prestigiose dell’Isola, sollevando indignazione tra i residenti e le autorità.

