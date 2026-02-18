Stanziamento sostegni per danni del ciclone Harry: approvato il primo decreto

Il Governo ha formalmente approvato il decreto legge destinato a fornire i primi aiuti economici per contrastare i danni devastanti provocati dal Ciclone Harry. Il provvedimento mira a sostenere le popolazioni e i territori di Sardegna, Sicilia e Calabria, duramente messi alla prova da una serie di perturbazioni estreme che hanno avuto inizio lo scorso 18 gennaio 2026.

L’atto legislativo introduce una serie di misure di estrema urgenza per la gestione delle criticità derivanti dalle eccezionali ondate di maltempo che hanno colpito la Sardegna, la Calabria e la Sicilia.

Il decreto include inoltre interventi mirati per il dissesto idrogeologico, con particolare attenzione alla frana di Niscemi, e potenzia i poteri operativi della Protezione Civile per accelerare il ripristino della normalità.

