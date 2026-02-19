Omicidio a Orani, Pireddu sarebbe stato ucciso con colpi di fucile alla schiena

A dare l'allarme è stata la fidanzata dell'uomo che si trovava all'interno dell'abitazione ed è stata scossa dal fragore delle esplosioni

L’indomani del violento agguato che ha strappato alla vita Tonino Pireddu, il borgo di Orani si è risvegliato immerso in un silenzio spettrale, segnato dal dolore e dall’incredulità. Mentre il paese si chiude nel lutto, le indagini condotte dai Carabinieri si arricchiscono di nuovi e tragici particolari che aiutano a definire i contorni dell’esecuzione avvenuta mercoledì 18 febbraio 2026.

L’operaio 38enne è stato colpito a morte da una o forse due scariche di fucile che lo hanno raggiunto alle spalle, senza lasciargli alcuna possibilità di scampo. La dinamica rivela una fatalità agghiacciante: la vittima, che era appena rincasata con la compagna, era tornata sui suoi passi verso l’automobile per prelevare una bombola del gas. Proprio in quel momento di vulnerabilità, i sicari sono entrati in azione.

A dare l’allarme è stata la stessa fidanzata dell’uomo. La donna, che si trovava già all’interno dell’abitazione, è stata scossa dal fragore delle esplosioni; in un primo, drammatico istante, aveva ipotizzato che quel boato fosse dovuto alla caduta accidentale della bombola che il compagno stava maneggiando. Una volta scesa in strada, si è invece trovata di fronte alla terribile realtà. Attualmente, i militari dell’Arma mantengono il massimo riserbo mentre scavano nella vita della vittima alla ricerca di un movente che possa spiegare un delitto così efferato nel cuore del centro storico.

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it