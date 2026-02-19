Villasor, disposta autopsia per la morte di una 96enne: sul luogo anche i Ris

I Carabinieri della Compagnia di Sanluri hanno avviato una meticolosa attività d’indagine per far luce sul decesso di Antonietta Piras, l’anziana di 96 anni rinvenuta senza vita ieri pomeriggio nella sua casa nel centro di Villasor. A fare la tragica scoperta è stata una nipote della donna, che ha immediatamente allertato i soccorsi e le forze dell’ordine.

Le prime analisi condotte dai militari e dal medico legale non hanno evidenziato elementi macroscopici che facciano pensare a un crimine: l’abitazione non presentava segni di effrazione, l’ordine interno appariva immutato e sul cadavere non sono stati riscontrati segni evidenti di colluttazione o lesioni violente. Tuttavia, nonostante il quadro clinico della donna fosse già compromesso da gravi patologie cardiache e dall’età avanzata, la Procura ha preferito non lasciare nulla al caso, ordinando l’esame autoptico per escludere con certezza cause non naturali.

Il livello di attenzione degli inquirenti è salito ulteriormente questa mattina con l’arrivo a Villasor degli specialisti del Ris di Cagliari. Gli esperti del Reparto Investigazioni Scientifiche stanno passando al setaccio ogni stanza dell’appartamento alla ricerca di tracce ematiche, biologiche o anomalie ambientali che potrebbero essere sfuggite durante il primo sopralluogo. L’obiettivo è ricostruire con precisione millimetrica le ultime ore di vita della signora Piras, che viveva da sola nel cuore del paese.

