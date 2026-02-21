Cagliari, perdita d’acqua in piazza Falcone-Borsellino: “Così da giorni” | Video

Una perdita d’acqua segnalata diversi giorni fa e, finora, nessun intervento risolutivo. È quanto denuncia la consigliera comunale di minoranza Stefania Loi in merito a quanto accade in Piazza Falcone e Borsellino, nel centro di Cagliari.

L’acqua, che sembra essere proveniente dalla fontana pubblica o dalla rete collegata, continua a defluire nella caditoia, mentre l’unico provvedimento adottato sarebbe stato il posizionamento di una transenna per delimitare l’area.

“È l’immagine plastica di una città dove i problemi non si risolvono, si transennano. Nel frattempo l’acqua continua a scorrere, lo spreco continua, e nessuno interviene”, afferma l’esponente di Fratelli d’Italia.

Nonostante le segnalazioni, non risulterebbero ancora interventi definitivi né da parte del Comune né del gestore idrico. “Parliamo ogni giorno di risparmio idrico e responsabilità, ma poi tolleriamo perdite pubbliche per settimane. È una contraddizione che i cittadini vedono benissimo”, aggiunge.

Sulla vicenda è stata presentata un’interrogazione consiliare per chiarire tempi e responsabilità e per conoscere quando verrà effettuata la riparazione. “Cagliari merita manutenzione, non transenne. Perché una transenna non blocca l’acqua. Blocca solo la capacità di questa amministrazione di dare risposte”, conclude Loi.

