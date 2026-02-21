Cagliari-Lazio, le formazioni ufficiali

Tutto pronto per Cagliari-Lazio, in programma questa sera alle 20.45 all’Unipol Domus. Una sfida importante per entrambe le squadre, divise in classifica da appena cinque punti: 28 per il Cagliari, 33 per la Lazio.

I rossoblù cercano di invertire la rotta dopo le due sconfitte consecutive contro Roma e Lecce, mentre i biancocelesti vogliono reagire alla pesante battuta d’arresto contro l’Atalanta.

Le scelte

Per l’occasione il tecnico dei sardi, Fabio Pisacane, conferma la fiducia a Caprile tra i pali, chiamato a riscattare la prova opaca di Lecce. In difesa spazio al trio centrale Dossena–Mina–Zé Pedro, con Palestra e Obert sugli esterni. A centrocampo agiranno Mazzitelli, Adopo e Sulemana, mentre il reparto offensivo vede Esposito a supporto della punta Kilicsoy.

Sarri ritrova Zaccagni, che in attacco farà reparto con Isaksen e Maldini. In difesa si rivede anche Romagnoli, mentre in mezzo al campo la sorpresa è Belhayane.

Le formazioni ufficiali

Cagliari (3-5-3): Caprile; Dossena, Mina, Zé Pedro; Palestra, Obert, Mazzitelli, Adopo, Sulemana; Esposito, Kilicsoy.

All. Pisacane

Lazio (4-3-3): Provedel; Romagnoli, Provstgaard, Marusic, Pellegrini; Belahyane, Rovella, Taylor; Isaksen, Zaccagni, Maldini.

All. Sarri

