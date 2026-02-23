Cagliari, primo accenno di primavera: il Poetto ritorna a popolarsi

Tantissime persone si sono riversate sul lungomare attirate dal cielo sereno e dall'innalzamento delle temperature; qualcuno ha effettuato anche i primi tuffi

Primo vero accenno di primavera nel weekend di sabato 21 e domenica 22 febbraio in Sardegna, in modo particolare nel capoluogo isolano di Cagliari. Le nubi e le piogge hanno lasciato spazio ad un cielo limpido con il sole che ha subito richiamato i tantissimi nostalgici della stagione primaverile/estiva in riva al mare del Poetto.

Parcheggi interamente pieni dalla mattina con tantissime persone che si sono riversate per una passeggiata sul lungomare ma anche lungo la spiaggia. In tanti hanno deciso di sfoggiare subito costume da bagno e telo mare per farsi baciare dal sole che ha portato le temperature, nei picchi massimi, intorno ai 22°.

Qualche temerario ha voluto anche effettuare il primo bagno del 2026 inaugurando così la stagione che verrà. I drammi del ciclone Harry, ancora evidenti in alcuni punti, sono pronti ad essere superati in attesa dell’arrivo della vera stagione balneare.

