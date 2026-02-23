Cagliari, Liverani: “Dopo la morte di mia moglie l’esonero è stato un sollievo”

"Giulini mi è sempre stato vicino e lo è ancora oggi, è stato straordinario con me", ha aggiunto l'ex allenatore del Cagliari

Fabio Liverani, ex allenatore del Cagliari e oggi tecnico della Ternana, è tornato a parlare della sua esperienza in rossoblù nella stagione di Serie B, a cui è seguito l’esonero e l’arrivo in panchina di Claudio Ranieri.

“Pensai di mollare tante volte, ma mia moglie non me l’ha mai concesso. Persino dopo la sua morte ho deciso di continuare. Non è stato affatto semplice. L’esonero di Cagliari è stato in parte un sollievo, necessitavo di tornare a Roma, staccare e stare vicino ai miei figli”, ha dichiarato l’allenatore a La Gazzetta dello Sport.

“Giulini mi è sempre stato vicino e lo è ancora oggi. Così come tante persone nel mondo del calcio! Il presidente è sempre stato straordinario con me. Mi scrive spesso chiedendomi come stanno i miei ragazzi”.

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it