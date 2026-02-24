Elmas, colto a bruciare plastica e sterpaglie: 46enne denunciato

La combustione stava sprigionando una colonna di fumo denso e tossico che aveva già investito le abitazioni vicine, causando allarme e pesanti disagi

I Carabinieri della Stazione di Cagliari-Sant’Avendrace hanno denunciato a piede libero un 46enne di Elmas, già noto alle autorità e attualmente senza occupazione, colto in flagrante mentre appiccava il fuoco a un ammasso di rifiuti.

L’operazione è scattata durante la notte, quando i militari sono intervenuti a supporto di una squadra dei Vigili del Fuoco già impegnata a domare le fiamme. Una volta sul posto, le forze dell’ordine hanno accertato che l’uomo stava alimentando un rogo composto da sterpaglie e, soprattutto, materiali plastici. La combustione stava sprigionando una colonna di fumo denso e tossico che aveva già investito le abitazioni vicine, causando allarme e pesanti disagi respiratori tra le famiglie del quartiere.

L’indagine lampo avviata dai Carabinieri ha permesso di ricostruire uno scenario più ampio: quello che inizialmente sembrava un gesto isolato è emerso essere, in realtà, un comportamento illecito che l’uomo ripeteva con preoccupante frequenza. Dopo aver informato la Procura della Repubblica, i militari stanno ora concludendo i rilievi tecnici per consolidare il quadro probatorio a carico del 46enne, accusato del reato di combustione illecita di rifiuti.

