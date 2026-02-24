Cagliari, record di croceristi nel 2026: oltre 600.000 turisti sbarcati nel capoluogo

Il porto di Cagliari si appresta a vivere un 2026 senza precedenti, proiettandosi verso la soglia record di oltre 600mila croceristi. Questo traguardo segna una crescita del 26% rispetto all’anno precedente, confermando un trend di ascesa costante: dai 347mila visitatori del 2023 si era passati ai 575mila del 2024, per poi toccare i quasi 478mila dello scorso anno.

L’agenda degli approdi riflette questo dinamismo: il calendario conta ben 181 scali, con un aumento dell’11% (18 navi in più) rispetto al 2025. In media, il molo cagliaritano ospiterà quindici giganti del mare ogni mese, con il picco massimo previsto per ottobre, mese d’oro che vedrà ben 34 attracchi.

Un pilastro di questa espansione è rappresentato dalla compagnia MSC, che garantirà un doppio scalo settimanale. Di particolare rilievo è anche il consolidamento del ruolo di Cagliari come home port: saranno infatti circa quarantamila i turisti che inizieranno o concluderanno il proprio viaggio direttamente nello scalo sardo, tra operazioni di imbarco e sbarco.

