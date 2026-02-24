Controlli a tappeto dei carabinieri nel Sarrabus: fioccano le denunce

L'iniziativa delle forze dell'ordine ha portato all'identificazione di oltre 70 persone e all'ispezione di 30 mezzi e 6 locali pubblici

Un’ampia operazione di controllo straordinario è stata condotta nella serata di ieri dai Carabinieri della Compagnia di San Vito, che hanno mobilitato il Nucleo Radiomobile e le stazioni locali per presidiare i centri di San Vito, Armungia, Villasimius, Castiadas, Villaputzu e Muravera. L’iniziativa, finalizzata a incrementare la sicurezza stradale e a reprimere i reati contro il patrimonio e lo spaccio di droghe, ha portato all’identificazione di oltre 70 persone e all’ispezione di 30 mezzi e 6 locali pubblici. Al termine delle attività, i militari hanno elevato sanzioni per un valore di circa 6.000 euro, provvedendo inoltre al ritiro di due patenti e al fermo amministrativo di un’autovettura.

Sul versante della tutela contro la violenza di genere, l’intervento ha portato al deferimento di un 42enne di San Vito che ha ignorato il divieto di avvicinamento alla ex compagna, violando le disposizioni cautelari già attive a suo carico. Parallelamente, i controlli sulla viabilità hanno fatto emergere diverse condotte illecite. A Muravera, un 44enne è stato denunciato per aver negato il consenso all’alcoltest, mentre un giovane di 23 anni è stato deferito per il rifiuto degli accertamenti tossicologici dopo essere stato trovato in possesso di hashish.

Le stesse sorti sono toccate a un 53enne romano, sorpreso alla guida sotto l’effetto di stupefacenti. Infine, un 44enne di Sinnai è stato fermato al volante senza aver mai preso la patente e senza assicurazione, venendo inoltre trovato in possesso di una piccola quantità di droga per uso personale.

