Omicidio di Alessandro Cambuca, 14 anni di reclusione al responsabile

È stato condannato a 14 anni di reclusione Fabio Concas, il 26enne reo confesso dell’omicidio di Alessandro Cambuca, il 27enne ucciso con diverse coltellate nell’ottobre 2024 ad Assemini.

La sentenza è stata pronunciata al termine del rito abbreviato. In sede di replica il pubblico ministero aveva ridotto la richiesta di pena dagli iniziali 17 anni e 4 mesi a 14 anni e 8 mesi. Il giudice ha invece stabilito una condanna a 14 anni di carcere, concedendo le attenuanti generiche, anche in considerazione della confessione dell’imputato e della collaborazione fornita per il ritrovamento dell’arma del delitto.

L’omicidio era avvenuto in un’abitazione dove i due giovani stavano trascorrendo la notte con altri amici, dopo aver partecipato alla festa di Santa Greca a Decimomannu. Secondo quanto emerso nel corso delle indagini, la vittima era stata colpita con alcune coltellate al culmine di una lite.

L’avvocato difensore di Concas, Franco Villa, durante il processo aveva sostenuto la sussistenza di un vizio parziale di mente, richiamando una perizia di parte che parlava di ridotta capacità al momento dei fatti. La tesi non è stata accolta dal giudice. Il legale attenderà ora il deposito delle motivazioni della sentenza per valutare la possibilità di presentare appello.

