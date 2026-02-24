Cagliari, la classifica si accorcia: solo 5 punti sulla zona retrocessione

Classifica sempre più corta in zona salvezza per il Cagliari. L’ultimo turno di Serie A si è chiuso con la vittoria per 1-0 della Fiorentina sul Pisa, un risultato che ha accorciato ulteriormente la graduatoria nella parte bassa.

La squadra di Vanoli è ora a 24 punti, al terzultimo posto insieme a Lecce e Cremonese. Poco sopra ci sono Torino e Genoa a quota 27, mentre il Cagliari occupa il tredicesimo posto con 29 punti. Un margine di +5 sulla zona rossa che non consente cali di tensione.

Venerdì i rossoblù affronteranno il Parma in uno scontro diretto delicato. Il tecnico dovrà fare a meno dello squalificato Mina e degli infortunati Mazzitelli, Gaetano, Deiola e Borrelli. Possibile però il rientro di Folorunsho, assente da due mesi: il centrocampista si allena in gruppo da una settimana ed è stato risparmiato nell’ultima gara contro la Lazio, ma è arruolabile.

Sul fronte mercato arriva una novità. Il club ha ufficializzato la cessione a titolo definitivo di Nik Prelec all’Oxford United, che ha esercitato l’opzione per l’acquisto. L’attaccante sloveno, arrivato nell’inverno 2023, ha collezionato 16 presenze in Serie B con Ranieri, contribuendo alla promozione in Serie A. Successivamente ha vestito le maglie di Wsg Tirol e Austria Wien, prima del trasferimento in prestito in Championship, dove finora ha totalizzato 19 presenze e un gol.

