Peschereccio affondato, il relitto del Luigino potrebbe essere stato individuato

Potrebbe essere stato individuato il relitto del Luigino, il peschereccio affondato l’11 febbraio al largo della costa orientale della Sardegna. I sommozzatori della Guardia Costiera avrebbero localizzato una sagoma compatibile con l’imbarcazione grazie al Side sonar.
Il naufragio era avvenuto davanti a Santa Maria Navarrese, nel Nuorese. Nell’incidente avevano perso la vita Antonio Morlè ed Enrico Piras. Le ricerche dei loro corpi proseguono senza sosta.
Il Quarto nucleo sub avrebbe individuato una figura sul fondale a circa 100 metri a sud rispetto al punto dell’affondamento. Le operazioni risultano particolarmente complesse a causa delle forti correnti sottomarine che rendono difficili le manovre e le verifiche dirette.
Nelle prossime ore sono attesi ulteriori accertamenti per confermare ufficialmente se la sagoma rilevata corrisponda effettivamente al peschereccio scomparso. Intanto prosegue l’impegno della Guardia costiera nelle operazioni in mare.
