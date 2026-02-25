Meteo Sardegna, assaggio di primavera: previsti picchi fino a 18-20°C

Primo assaggio di primavera in Sardegna. Dopo mesi segnati da piogge intense, vento e disagi, un campo di alta pressione abbraccia l’Isola riportando stabilità e sole. Secondo gli esperti di 3B Meteo, da giovedì 26 febbraio e per tutto il fine settimana il quadro sarà decisamente mite e gradevole.

Giovedì 26 febbraio, su litorale occidentale, orientale e meridionale, così come nelle interne meridionali e settentrionali, i cieli saranno in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l’intera giornata. Sui rilievi si registrerà qualche addensamento in più nelle ore centrali, ma senza fenomeni significativi.

Venerdì ancora alta pressione e tempo stabile. Sul litorale occidentale e meridionale e sui rilievi cielo sereno o poco nuvoloso per tutta la giornata. Sul litorale orientale tempo variabile con maggiori schiarite nel pomeriggio; possibili nebbie in serata. Variabilità anche nelle zone interne meridionali.

Sabato condizioni simili: sole diffuso su litorale occidentale, meridionale e interne settentrionali. Sul litorale orientale nubi basse e banchi di nebbia in sollevamento durante il giorno, con schiarite in serata. Sereno o poco nuvoloso su interne meridionali e rilievi.

Domenica pressioni medio-alte garantiranno ancora stabilità e prevalenza di sole. Sul litorale occidentale possibili nubi basse e nebbie mattutine in dissolvimento. Sul litorale orientale nubi in aumento con deboli piogge nel pomeriggio, in miglioramento verso sera. Su litorale meridionale, interne e rilievi alternanza di nubi e schiarite.

Dopo settimane difficili sul fronte meteo, l’Isola si prepara dunque a un fine settimana dal sapore primaverile, con picchi di 18-20°C per le massime in pianura.

