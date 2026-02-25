Sanità Sardegna, si va verso la fine dei medici a gettone

Entro i prossimi giorni giungeranno a naturale conclusione i contratti quadriennali che finora hanno permesso di mantenere operativi i pronto soccorso

La governatrice della Sardegna, Alessandra Todde, attualmente alla guida ad interim dell’assessorato alla Sanità, ha affrontato il delicato nodo dei medici “gettonisti” durante un’audizione in commissione consiliare, sotto la presidenza di Carla Fundoni. In merito alla carenza di organico, la presidente ha rassicurato: “Stiamo lavorando per individuare soluzioni strutturali e garantire i turni mancanti anche grazie all’imminente concorso per medici di emergenza urgenza”.

La questione è urgente: entro i prossimi giorni giungeranno a naturale conclusione i contratti quadriennali che finora hanno permesso di mantenere operativi i pronto soccorso minori della regione, nati originariamente per la gestione dei casi meno gravi.

Il quadro si farà ancora più critico a fine giugno, quando scadrà ufficialmente anche l’appalto per i medici impiegati nei reparti di emergenza destinati ai pazienti in condizioni più serie.

