Ryanair, piano estivo per la Sardegna | “Tassa addizionale frena la crescita”

La compagnia aerea Ryanair ha presentato il piano operativo per la stagione estiva 2026 in Sardegna che, come comunicato, sarà piatto rispetto a quello del 2025.
Ryanair metterà a disposizione 3 aerei a Cagliari, offrirà 73 rotte in totale per il trasporto di 4.5 milioni di passeggeri; inoltre ci sarà il supporto a 3.500 posti di lavoro.
Tuttavia non mancano le critiche da parte della compagnia aerea: “Il traffico nell’isola resterà piatto rispetto all’estate 2025 dal momento che in Sardegna si continua ad imporre la regressiva addizionale municipale, una tassa che penalizza i passeggeri, danneggia il turismo locale e l’occupazione e limita la connettività a tariffe basse verso destinazioni italiane ed europee per i cittadini sardi”.
“Purtroppo, Ryanair non è in grado di prevedere una crescita significativa in Sardegna finche’ questa tassa inutile resterà in vigore. In netto contrasto, altre regioni italiane – come Abruzzo, Calabria, Friuli Venezia Giulia, Sicilia e, più di recente, Emilia Romagna – hanno abolito questa tassa anti-crescita”.
