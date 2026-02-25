Ryanair, piano estivo per la Sardegna | “Tassa addizionale frena la crescita”

"Ryanair non è in grado di prevedere una crescita significativa in Sardegna finche’ questa tassa inutile resterà in vigore", commenta la compagnia

La compagnia aerea Ryanair ha presentato il piano operativo per la stagione estiva 2026 in Sardegna che, come comunicato, sarà piatto rispetto a quello del 2025.

Ryanair metterà a disposizione 3 aerei a Cagliari, offrirà 73 rotte in totale per il trasporto di 4.5 milioni di passeggeri; inoltre ci sarà il supporto a 3.500 posti di lavoro.

Tuttavia non mancano le critiche da parte della compagnia aerea: “Il traffico nell’isola resterà piatto rispetto all’estate 2025 dal momento che in Sardegna si continua ad imporre la regressiva addizionale municipale, una tassa che penalizza i passeggeri, danneggia il turismo locale e l’occupazione e limita la connettività a tariffe basse verso destinazioni italiane ed europee per i cittadini sardi”.

“Purtroppo, Ryanair non è in grado di prevedere una crescita significativa in Sardegna finche’ questa tassa inutile resterà in vigore. In netto contrasto, altre regioni italiane – come Abruzzo, Calabria, Friuli Venezia Giulia, Sicilia e, più di recente, Emilia Romagna – hanno abolito questa tassa anti-crescita”.

