Cagliari, manifestazione contro 41-bis | Zedda: “Pericolo mafia” | Video

Cagliari scende in piazza contro la decisione del Governo Meloni di insediare nelle carceri sarde un elevato numero di pericolosi detenuti in regime di 41-bis. I carcerati, per lo più accusati di reati collegati alla mafia, verrebbero distribuiti in vari istituti penitenziari dell’Isola.

Tantissime persone si sono riversate nel capoluogo per manifestare contro questa decisione “calata dall’alto” che non ha tenuto conto delle posizioni della Regione Sardegna e dei suoi cittadini. Circa 1500 i presenti alla manifestazione.

Presenti tutte le sigle sindacali e un gran numero di partiti politici, a cui è stato chiesto di non esibire bandiere con simboli o loghi affinché la manifestazione resti “popolare” senza colori. Presenziano anche 100 sindaci da tutta l’Isola.

