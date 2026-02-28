Ss 195, completati 10km di nuovo manto stradale tra Capoterra e Teulada

Anas ha ultimato i lavori di rifacimento del manto stradale lungo la Statale 195 “Sulcitana”, portando a compimento la posa di nuovo asfalto su un’estensione complessiva di 10 chilometri. Gli interventi hanno interessato diversi segmenti del tracciato compresi tra i comuni di Capoterra e Teulada.

Questa operazione rappresenta il primo tassello di un più ampio progetto di riqualificazione della pavimentazione sulla SS195, dal valore totale superiore ai due milioni di euro. Il piano proseguirà nei prossimi mesi con ulteriori manutenzioni mirate, con un focus particolare sulla messa in sicurezza dei margini stradali nel territorio di Domus de Maria, dove le radici degli alberi hanno causato deformazioni e cedimenti al fondo stradale.

Oltre alla nuova stesa di bitume, Anas ha provveduto anche al completo ripristino della segnaletica orizzontale nei tratti oggetto di cantiere, migliorando così la visibilità e la sicurezza per gli automobilisti.

