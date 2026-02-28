Cagliari, Zé Pedro: “Cresco di partita in partita, soddisfatto del mio percorso”

"Venivo da una squadra che giocava diversamente e per adattarsi c’era ovviamente bisogno di tempo", ha aggiunto il difensore portoghese

Il difensore portoghese del Cagliari, Zé Pedro, ha parlato a margine del pareggio ottenuto allo stadio Tardini contro il Parma sul punteggio di 1-1 con una fantastica rete messa a segno da Michael Folorunsho (e successivo pareggio dell’ex Oristanio).

“Sto crescendo di giornata in giornata. Mi sto adattando sempre di più: capisco meglio le indicazioni tattiche del Mister, cresce il feeling con i compagni. Sono molto soddisfatto della mia stagione, del percorso che sto facendo. Il campionato italiano mi piace, esalta le mie caratteristiche migliori”, dichiara il centrale difensivo.

“Venivo da una squadra che giocava diversamente e per adattarsi c’era ovviamente bisogno di tempo, anche per quanto riguarda il campionato. Sta migliorando anche la mia intesa con i compagni, mi hanno aiutato durante il percorso. Spero di avere continuità”.

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it