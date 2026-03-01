Dolianova, intercettata un’auto rubata: denunciato 37enne

Operazione dei Carabinieri nelle prime ore del mattino tra Dolianova e Sant’Andrea Frius. Un uomo di 37 anni, disoccupato e già noto alle forze dell’ordine, è stato deferito in stato di libertà per ricettazione e guida in stato di ebbrezza.

L’episodio ha avuto inizio quando un brigadiere in servizio alla Compagnia di Dolianova, mentre rientrava a casa al termine del turno, ha notato una Lancia Ypsilon procedere con andatura sospetta lungo le vie del centro. Intuendo che potesse trattarsi di un veicolo provento di furto, il militare a bordo della propria auto privata ha iniziato a seguirlo, mantenendosi in costante contatto telefonico con la Centrale operativa e fornendo aggiornamenti in tempo reale.

Le pattuglie della Stazione di Carabinieri di Sant’Andrea Frius, supportate dall’Aliquota Radiomobile della Compagnia di Dolianova, sono così riuscite a intercettare e bloccare il conducente in pieno centro, subito dopo che era sceso dal mezzo.

Gli accertamenti hanno confermato i sospetti: l’auto era stata rubata poche ore prima a Sant’Andrea Frius, dove era parcheggiata in una via del centro e di proprietà di una 62enne del posto. Il veicolo, che presentava lievi danni, è stato recuperato e restituito alla legittima proprietaria, che ha formalizzato la querela per furto.

Durante il controllo, l’uomo è apparso in evidente stato di alterazione dovuto all’assunzione di alcol. Invitato a sottoporsi all’alcoltest, ha però rifiutato l’accertamento etilometrico, circostanza che ha comportato la denuncia anche per guida in stato di ebbrezza.

