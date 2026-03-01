Sestu, maxi incidente sulla 131: quattro feriti

Uno scontro che ha coinvolto più veicoli è avvenuto questa mattina sulla statale 131, all'altezza di Sestu: il bilancio è di 4 feriti

Brutto incidente questa mattina a Sestu, lungo la statale 131, dove sono rimasti coinvolti complessivamente 4 veicoli e dove sono rimaste ferite altrettante persone.

Secondo una prima ricostruzione, si è trattato di due incidenti collegati da una fatalità. Una delle auto coinvolte in un primo scontro, diretta verso Sassari, avrebbe perso alcune catene da neve trasportate nel bagagliaio. Gli oggetti, finiti nella carreggiata opposta, avrebbero provocato un secondo impatto che ha coinvolto un’altra vettura.

Il conducente del mezzo coinvolto nel secondo incidente è rimasto illeso, mentre 4 persone hanno riportato traumi e sono state trasportate in codice rosso in ospedale. Sul posto sono intervenute diverse ambulanze del 118 e i Vigili del fuoco, impegnati nelle operazioni di soccorso e nella messa in sicurezza dell’area.

Presenti anche gli agenti della Polizia Stradale, che hanno effettuato i rilievi necessari per chiarire l’esatta dinamica e accertare eventuali responsabilità.

La circolazione ha subito rallentamenti e la strada è stata riaperta solo dopo alcune ore, una volta completate le operazioni di soccorso e rimozione dei mezzi.

