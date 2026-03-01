Sanluri, rubarono una macina per il grano da un terreno: due denunciati

I Carabinieri della Stazione di Sanluri hanno chiuso un’indagine avviata dopo un furto denunciato nell’agosto 2025 ai danni di un imprenditore locale. Al centro dell’episodio la sottrazione di una macina per il grano custodita in un terreno agricolo alla periferia del paese.

L’attività investigativa, sviluppata attraverso sopralluoghi, raccolta di testimonianze e verifiche nell’area rurale interessata, ha consentito ai militari di ricostruire la dinamica dei fatti e di individuare i presunti responsabili.

Si tratta di un 48enne residente a Sanluri e di un 36enne originario di Gonnoscodina, entrambi disoccupati e già noti alle forze dell’ordine. Nei loro confronti è scattata la denuncia in stato di libertà per l’ipotesi di furto aggravato in concorso, con trasmissione degli atti alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Cagliari.

Nel corso delle verifiche è stata anche rintracciata l’attrezzatura agricola sottratta, successivamente recuperata e restituita al legittimo proprietario.

