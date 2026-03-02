Msc Euribia, passeggeri ancora bloccati in porto a Dubai

La nave da crociera Msc Euribia resta bloccata al Terminal 3 del Port Rashid di Dubai. La partenza prevista sabato sera verso Doha è stata annullata e la compagnia Msc Crociere ha confermato che l’unità resterà in porto a tempo indeterminato per garantire la sicurezza dei circa 5.000 passeggeri e dei 1.700 membri dell’equipaggio.

A bordo si vive una situazione sospesa, descritta dai testimoni come un “universo parallelo”. Mentre l’animazione e gli spettacoli proseguono per mantenere un clima di normalità, dal ponte si vedono alzarsi colonne di fumo nero dalla città e nel cielo sono visibili le tracce dei missili.

Ai passeggeri è consentito scendere a terra per brevi passeggiate nelle immediate vicinanze del terminal, ma viene fortemente raccomandato di restare nell’area portuale. Si teme che, allontanandosi, i passeggeri potrebbero non riuscire a rientrare a bordo a causa di eventuali restrizioni nei controlli di sicurezza.

Tra i crocieristi ci sono anche una decina di turisti sardi. “Da subito ci hanno rassicurato, anche il comandante” racconta all’Ansa dal ponte della nave Giovanni Melis, 53 anni di Cagliari. “Ci stanno trattando benissimo. Però più vanno avanti le ore e più la tensione cresce, siamo preoccupati. Sentiamo anche delle esplosioni, a fasi alterne, e non abbiamo nessuna notizia su come e quando dovremmo rimpatriare”.

I turisti sardi sarebbero dovuto tornare oggi a Elmas e adesso attendono novità dalla Farnesina.

