Spaccio di droga tra Villacidro e Cagliari, due arresti

Due uomini sono stati arrestati nei giorni scorsi dalla Polizia di Stato nell’ambito di un’operazione antidroga condotta dalla Squadra Mobile tra Cagliari e provincia. Le due distinte attività investigative si sono concluse con l’arresto di due trentenni e il sequestro di un significativo quantitativo di sostanze stupefacenti.

Determinante, ancora una volta, la collaborazione dei cittadini. Le indagini hanno preso avvio da alcune segnalazioni pervenute tramite l’applicazione YouPol, lo strumento che consente di comunicare anche in forma anonima episodi di spaccio e situazioni sospette. Le informazioni raccolte hanno permesso ai Falchi di attivare mirati servizi di osservazione e controllo del territorio, culminati nei due interventi.

Il primo blitz è scattato a Villacidro, dove un 30enne è stato arrestato al termine di una perquisizione domiciliare. All’interno dell’abitazione gli agenti hanno rinvenuto circa 80 grammi di marijuana, 200 grammi di hashish e ulteriori 60 grammi complessivi tra ketamina e metanfetamina, oltre a 3.100 euro in contanti, ritenuti presumibilmente provento dell’attività illecita.

Il secondo intervento è stato eseguito nel quartiere di San Michele, a Cagliari, dove un 33enne è stato sorpreso in possesso di 11 grammi di cocaina nascosta nel proprio appartamento. In entrambe le abitazioni sono stati sequestrati bilancini di precisione e materiale per il confezionamento delle dosi, elementi che, secondo gli investigatori, confermerebbero l’attività di spaccio.

Gli inquirenti ritengono che parte delle sostanze sequestrate, in particolare quelle sintetiche come ketamina e metanfetamina, fossero verosimilmente destinate ai rave party, contesti nei quali tali droghe risultano particolarmente diffuse.

Dopo l’arresto e il processo per direttissima, per il giovane di Villacidro è stata disposta la misura dell’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria. Per il 33enne cagliaritano, già sottoposto all’affidamento ai servizi sociali e con precedenti specifici in materia di spaccio, disposta la custodia cautelare in carcere.

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it