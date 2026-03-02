Notte di roghi tra Cagliari e Quartu, tre mezzi in fiamme

Notte di incendi tra Cagliari e Quartu Sant’Elena: tre veicoli in fiamme e indagini in corso per chiarire le cause

Una notte caratterizzata da tre distinti incendi di veicoli tra Cagliari e Quartu Sant’Elena, con l’intervento tempestivo dei Vigili del fuoco che ha evitato conseguenze più gravi. In tutti gli episodi non si registrano persone coinvolte.

Il primo allarme è scattato intorno all’1.45 in via Monte Santo, nel quartiere di Is Mirrionis, a Cagliari. Le fiamme hanno interessato un’autovettura parcheggiata lungo la strada. Una squadra di pronto intervento della sede centrale del Comando provinciale è intervenuta per domare il rogo e mettere in sicurezza l’area. Al termine delle operazioni sono stati avviati gli accertamenti per chiarire l’origine dell’incendio. Si segnalano lievi danni alla facciata di una palazzina adiacente. Sul posto anche la Polizia di Stato per gli adempimenti di competenza.

Poco dopo l’una di notte un secondo intervento ha riguardato un’altra autovettura in sosta in via Palestrina, a Quartu Sant’Elena. Anche in questo caso la rapidità dell’azione dei Vigili del fuoco ha impedito che le fiamme si propagassero agli altri veicoli parcheggiati nelle immediate vicinanze.

Il terzo episodio si è verificato in via Saverio Belgrano, a Cagliari, dove la squadra del distaccamento portuale è intervenuta per spegnere l’incendio di un ciclomotore in sosta nei parcheggi di una palazzina.

Sono in corso le verifiche per accertare le cause dei tre roghi, avvenuti a breve distanza di tempo l’uno dall’altro.

