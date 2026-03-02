Guerra in Medio Oriente, sardi bloccati a Dubai | Tajani: “Sicurezza è la priorità”

Antonio Tajani e Guido Crosetto, rispettivamente ministro degli Esteri e ministro della Difesa dell’esecutivo guidato da Giorgia Meloni, hanno riferito davanti alle Commissioni Esteri e Difesa di Camera e Senato sulla situazione in Iran e nel Golfo Persico, dove restano bloccati anche diversi cittadini sardi.

“Voglio dirlo con chiarezza, Stati Uniti e Israele hanno deciso in autonomia e nella riservatezza quando intervenire. Francesi e inglesi hanno riferito pubblicamente di non aver ricevuto alcun avvertimento preventivo. Noi, come i tedeschi e i polacchi, siamo stati informati a operazioni iniziati”, dichiara il ministro Tajani.

“La rete delle nostre ambasciate e dei consolati nella regione si è subito messa in moto per offrire assistenza ai nostri connazionali. Non ci sono italiani coinvolti negli attacchi, né civili né militari, garantire la loro sicurezza è la priorità assoluta dell’azione del governo”.

