Iglesias, tentata violenza sessuale su una 16enne: un giovane in manette

Si è chiusa con la convalida del fermo e la disposizione dell’obbligo di firma l’udienza celebrata stamattina a carico di un 18enne di nazionalità algerina, ospite del CAS di Monastir e già noto agli archivi giudiziari. Il giovane era finito in manette durante la notte, intercettato dai Carabinieri del Radiomobile di Iglesias con la pesante accusa di tentata violenza sessuale.

I fatti si sono consumati nei pressi della stazione ferroviaria della città mineraria. Secondo la ricostruzione degli inquirenti, basata sulla testimonianza della vittima e sui rilievi immediati, il ragazzo avrebbe avvicinato una 16enne, bloccandola con forza per un braccio. Dopo averla palpeggiata, avrebbe tentato di baciarla contro la sua volontà. L’aggressione si è interrotta solo grazie alla prontezza della minore che, mettendosi a urlare, ha richiamato l’attenzione di un passante, mettendo in fuga l’assalitore.

La chiamata al 112 ha fatto scattare una caccia all’uomo immediata: grazie alle descrizioni fornite dalla vittima, i militari sono riusciti a rintracciare il diciottenne poco lontano dal luogo del fatto. Dopo aver trascorso la notte nelle camere di sicurezza della Compagnia, il giovane è comparso davanti al giudice per il rito direttissimo, che ha confermato la validità dell’arresto applicando la misura cautelare del quotidiano obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria.

