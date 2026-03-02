Sardi bloccati a Dubai, voli cancellati a Doha: potrebbero sbloccarsi ad Abu Dhabi

La Msc Euribia si trova attualmente ferma presso il Terminal 3 del Port Rashid, a Dubai, impossibilitata a riprendere la navigazione. La crociera, che avrebbe dovuto fare rotta verso Doha sabato sera, è stata interrotta per motivi precauzionali: la compagnia ha infatti stabilito che l’imbarcazione rimarrà in banchina fino a nuovo ordine, così da tutelare l’incolumità delle circa 6.700 persone a bordo, tra passeggeri e personale di bordo.

Tra i turisti bloccati negli Emirati Arabi figura anche un gruppo di circa dieci cittadini sardi. Uno di loro, il cinquantatreenne cagliaritano Giovanni Melis, ha descritto la situazione all’Ansa direttamente dal ponte della nave: “Da subito ci hanno rassicurato, anche il comandante. Ci stanno trattando benissimo. Però più vanno avanti le ore e più la tensione cresce, siamo preoccupati. Sentiamo anche delle esplosioni, a fasi alterne”.

Mentre la preoccupazione aumenta a causa dei boati uditi in lontananza, si profilano le prime ipotesi per il rientro: alcuni collegamenti aerei potrebbero essere riattivati dall’aeroporto di Abu Dhabi, sebbene rimanga ancora l’incognita sulla riapertura dello scalo di Doha.

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it