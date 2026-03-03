Cagliari, tre bus Ctm assaltati con spari e lancio di pietre: caccia ai responsabili

Serata di follia e vandalismo quella di domenica scorsa in piazza San Michele, a Cagliari, dove una sequenza di raid ha preso di mira i mezzi del trasporto pubblico locale. Il bilancio dell’assalto conta tre autobus del Ctm seriamente danneggiati da sconsiderati lanci di oggetti e colpi d’arma.

L’episodio più inquietante ha riguardato un mezzo in movimento, il cui finestrino è stato centrato e trapassato da un proiettile esploso da un’arma ad aria compressa; l’impatto ha causato la frantumazione immediata del vetro, seminando il panico a bordo. Quasi simultaneamente, altri due bus sono stati bersagliati da una fitta sassaiola che ha riportato diverse ammaccature e lesioni alle carrozzerie.

Allertati immediatamente dai conducenti del Ctm, i Carabinieri della Compagnia di Cagliari sono giunti sul posto per effettuare i rilievi e mettere in sicurezza l’area. I militari hanno già avviato le indagini, analizzando le testimonianze e le immagini dei sistemi di videosorveglianza della zona, per identificare i responsabili di questi atti criminali che mettono a rischio l’incolumità di passeggeri e lavoratori.

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it