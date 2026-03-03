Cagliari, furto in negozio di viale Marconi: 31enne arrestato dopo la fuga

I Carabinieri della Sezione Radiomobile di Cagliari sono intervenuti nella serata di ieri presso il supermercato di viale Marconi, a seguito di una segnalazione per un furto appena portato a compimento. Un uomo si era appropriato di diversi prodotti per un valore stimato in alcune centinaia di euro, riuscendo a dileguarsi velocemente prima che le pattuglie giungessero sul posto.

Tuttavia, il rapido coordinamento delle ricerche ha permesso ai militari di intercettare il fuggitivo a breve distanza dall’esercizio commerciale, ponendo fine al suo tentativo di far perdere le proprie tracce.

Il soggetto fermato è un 31enne di nazionalità algerina, senza occupazione né dimora fissa e già conosciuto dagli archivi delle Forze di Polizia per precedenti analoghi. Dopo essere stato bloccato e messo in sicurezza, l’uomo è stato condotto in caserma per le procedure di rito e dichiarato in stato di arresto con l’accusa di furto aggravato.

Su indicazione dell’Autorità Giudiziaria, il giovane ha trascorso la notte nelle camere di sicurezza in attesa del processo per direttissima, attualmente in corso di svolgimento presso le aule del Tribunale cittadino.

