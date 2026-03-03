Sardi bloccati per la terza notte a Dubai: “Nessuno ci dà garanzie per il ritorno”

Sebbene l'ultima notte sia trascorsa senza che si udissero le esplosioni che avevano caratterizzato i giorni precedenti, il clima a bordo resta teso

Si prolunga l’incertezza per i crocieristi italiani, tra cui figura un gruppo di oltre dieci cittadini cagliaritani, rimasti bloccati nel porto di Dubai per la terza notte consecutiva. Nonostante l’attesa febbrile, i passeggeri della Msc Euribia non hanno ancora ricevuto indicazioni precise circa la data del loro rimpatrio. L’ultimo aggiornamento fornito dal comandante durante la mattinata non ha purtroppo sciolto le riserve sulla situazione, lasciando i turisti in una fase di stallo.

Lo staff di bordo ha reiterato l’invito alla massima prudenza, raccomandando ai presenti di non abbandonare la nave o l’area della stazione marittima e di evitare categoricamente spostamenti verso il centro della metropoli emiratina.

Sebbene l’ultima notte sia trascorsa senza che si udissero le esplosioni che avevano caratterizzato i giorni precedenti, il clima a bordo resta teso e segnato da una crescente preoccupazione. Dalle balconate della nave, i passeggeri osservano la città cercando di scorgere segnali di normalità, ma la mancanza di garanzie ufficiali sul ritorno alimenta lo sconforto.

Nel frattempo, su sollecitazione delle autorità diplomatiche italiane, l’equipaggio ha invitato tutti i connazionali a regolarizzare la propria posizione compilando i moduli necessari e registrando i dati personali sul portale ministeriale Viaggiare Sicuri. L’iniziativa, coordinata dall’ambasciata e dal consolato, mira a mappare con precisione la presenza italiana nell’area per agevolare le future operazioni di rientro, mentre l’ansia dei viaggiatori per un isolamento forzato che sembra non avere fine continua a salire.

