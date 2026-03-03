Gamberi pescati illegalmente: maxi sequestro al largo dell’Isola del Toro

Un’operazione congiunta della Guardia Costiera di Cagliari, Sant’Antioco e Portoscuso ha portato al sequestro di oltre due quintali di gamberi pescati abusivamente nei pressi dell’Isola del Toro, nel Sulcis. L’intervento è scattato in seguito a una segnalazione del 13° Centro di Controllo Area Pesca, che ha individuato un peschereccio battente bandiera delle Azzorre grazie ai sistemi di monitoraggio satellitare AIS. L’imbarcazione straniera è stata localizzata a circa dieci miglia a sud dell’isola, in una zona interdetta alla pesca per unità non battenti bandiera italiana.

Dopo essere stato intercettato dai mezzi nautici della Capitaneria, il peschereccio è stato scortato fino al porto di Sant’Antioco per le ispezioni di rito. All’interno delle stive i militari hanno rinvenuto 220 chili di crostacei catturati illegalmente all’interno delle acque territoriali sotto la sovranità della Repubblica Italiana.

Il comandante dell’unità è stato denunciato per violazione delle norme sulla pesca in acque nazionali, mentre l’intero carico è stato posto sotto sequestro. Conclusi gli accertamenti e le formalità legali, l’imbarcazione ha ottenuto il permesso di riprendere la navigazione lasciando lo scalo sardo.

