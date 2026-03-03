Oristano, nominata la nuova Giunta | Sanna: “Garantita stabilità”

Nuovo assetto politico a Oristano. Dopo gli attriti delle ultime settimane, il sindaco Massimiliano Sanna ha firmato il decreto di nomina della nuova Giunta comunale. Escono dall’esecutivo Ivano Cuccu e Carmen Murru, mentre il gruppo consiliare Oristano al Centro ha deciso di lasciare la maggioranza.

Fanno parte del nuovo esecutivo Maria Bonaria Zedda, nominata vice sindaca con delega ad ambiente, igiene e decoro urbano, verde pubblico e privato, polizia ambientale e servizi cimiteriali. Simone Prevete si occuperà di cultura, organismi partecipati, turismo, pubblica istruzione, patrimonio culturale, bilancio, programmazione e personale. A Valentina De Seneen sono state affidate le attività produttive – artigianato, agricoltura, commercio e industria – oltre a mercati, aree mercatali e zone economiche speciali. Antonio Franceschi seguirà sport, impiantistica sportiva, politiche giovanili, turismo sportivo e spettacolo, mentre Giulia Murgia avrà le deleghe a servizi sociali, Plus, politiche abitative, associazionismo e pari opportunità. Infine, Gianfranco Licheri si occuperà di lavori pubblici, servizi tecnologici, manutenzioni, toponomastica, frazioni, borgate e quartieri.

Il sindaco mantiene per sé la delega alla Polizia urbana e, al momento, conserva anche l’interim su urbanistica e tutela del territorio, edilizia residenziale, usi civici, viabilità, patrimonio, energia, trasporti e parcheggi.

“L’esecutivo nasce al termine di un confronto politico serio e approfondito – dichiara Sanna – avviato nelle ultime settimane per verificare la solidità della maggioranza e la prospettiva amministrativa da qui alla conclusione della consiliatura. Il nuovo assetto è il risultato di una sintesi necessaria per garantire stabilità, coerenza programmatica e capacità decisionale in una fase particolarmente delicata”.

Il primo cittadino ha ringraziato Cuccu e Murru “per l’impegno, la competenza e i risultati conseguiti”, precisando che l’avvicendamento “non è legato al lavoro svolto, ma esclusivamente alla necessità di ricomporre un quadro politico più solido e funzionale al prosieguo dell’azione amministrativa”.

“Prendo atto della decisione del gruppo consiliare Oristano al Centro di uscire dalla maggioranza” aggiunge il sindaco. “Si tratta di una scelta politica che rispetto, ma che ha inevitabilmente imposto una riflessione complessiva sugli equilibri dell’esecutivo. In questo scenario si inserisce il dialogo avviato con Sardegna al Centro 20Venti, che sta valutando la possibilità di contribuire in modo diretto al percorso amministrativo. L’obiettivo rimane quello di rafforzare la maggioranza attorno a un programma condiviso, nell’interesse esclusivo della città e con la volontà di portare a compimento gli impegni assunti con i cittadini”.

