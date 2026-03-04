Valeria Marini in lacrime da Caterina Balivo: “Frassica mi ha offesa a Sanremo”

Momento di tensione per Valeria Marini, ospite del programma La Volta Buona su Rai 1 condotto da Caterina Balivo. Al centro della vicenda, una battuta pronunciata da Nino Frassica durante il Festival di Sanremo, in cui il comico aveva ironizzato sull’assenza della showgirl sostenendo che fosse impegnata in un intervento per ingrandire le labbra.

In studio, alla domanda della conduttrice su cosa ne pensasse, Marini ha reagito con grande emozione. “Non è piaciuto a nessuno e ci sono rimasta malissimo perché l’ho trovato offensivo molto, ci ho pianto perché mi ha fatto rabbia. Lui è una persona con cui ho lavorato. Gli ho scritto e mi ha chiesto scusa”, ha dichiarato tra le lacrime.

La showgirl ha poi aggiunto: “Questo è un luogo comune dello spettacolo italiano, dire cattiverie su chi ha successo e chi è amato. Questa cosa mi urta tanto”. Poi la decisione: “Ora vi saluto e me ne vado, perché sto ancora aspettando le scuse pubbliche di Nino Frassica”. Subito dopo si è alzata, lasciando lo studio.

Poco più tardi, però, è rientrata per proseguire l’intervista. “Carlo lo adoro, ma Nino ha fatto un’uscita sul mio corpo molto offensiva. Io sono una persona molto autoironica, ma non sono un pezzo di carne. Ripeto, quella non è stata una battuta, ma è stata una battuta sgradevole. Lui mi conosce da quando sono una ragazzina, avrebbe potuto fare un’altra battuta”.

