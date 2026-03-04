Pratobello 24, promotori e comitati in audizione in Consiglio Regionale

Questa mattina, le Commissioni Quarta e Quinta del Consiglio Regionale hanno avviato ufficialmente l'esame della Pratobello 24

Si apre una fase di dialogo in Sardegna tra il mondo dell’attivismo territoriale e le istituzioni regionali, nel tentativo di arginare quella che molti definiscono la “speculazione energetica” legata all’eolico e al fotovoltaico. Questa mattina, le Commissioni Quarta e Quinta del Consiglio Regionale hanno avviato ufficialmente l’esame della Pratobello 24, la proposta di legge di iniziativa popolare che ha mobilitato l’isola con lo storico traguardo di oltre 211.000 firme.

Durante le audizioni, i portavoce dei comitati e i promotori della norma hanno ribadito la necessità di proteggere il paesaggio sardo dall’assalto delle multinazionali dell’energia. Il clima del confronto è stato improntato alla collaborazione, con i rappresentanti popolari che si sono detti pronti a integrare e rafforzare il testo originale per adeguarlo ai recenti decreti governativi. Tuttavia, è stato lanciato un monito severo: la sostanza della proposta non deve essere snaturata, rispettando pienamente il mandato dei cittadini che l’hanno sottoscritta.

Oltre al lavoro sul testo legislativo, i comitati hanno rivolto un appello perentorio alla Giunta Regionale affinché impugni la Legge Nazionale 4. Quest’ultima è finita nel mirino delle critiche poiché il Governo centrale, attraverso tale norma, ha nuovamente modificato i criteri per l’individuazione delle aree idonee all’installazione degli impianti, rischiando di scavalcare l’autonomia decisionale dell’isola e la tutela delle sue zone di pregio.

