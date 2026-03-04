Monserrato, evasione dai domiciliari: scoperto e arrestato un 39enne

I Carabinieri della Stazione di Monserrato hanno tratto in arresto un 39enne del luogo, sorpreso fuori dalla propria abitazione in violazione del regime di detenzione domiciliare a cui era sottoposto. L’operazione rientra nelle attività di monitoraggio che l’Arma conduce quotidianamente per assicurare il rispetto delle misure cautelari e alternative imposte dalla magistratura.

Durante un controllo di routine effettuato ieri sera, i militari hanno raggiunto l’abitazione dell’uomo, accertandone l’ingiustificata assenza. Senza indugio, sono state avviate le ricerche nelle aree limitrofe che hanno permesso, nel giro di breve tempo, di individuare il soggetto mentre camminava per le vie della città. Una volta fermato e condotto in caserma per le procedure di rito, il trentanovenne è stato dichiarato in stato di arresto per evasione in flagranza.

Su disposizione dell’Autorità Giudiziaria, l’interessato è stato ricollocato presso il proprio domicilio in attesa del processo con rito direttissimo, fissato per la mattinata odierna.

