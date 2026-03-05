Shock a Pozzomaggiore, aggredisce il vicino con una roncola: arrestato

I Carabinieri della Compagnia di Bonorva hanno arrestato un 66enne di Pozzomaggiore, già noto alle autorità, con l’accusa di tentato omicidio. L’episodio di violenza si è consumato nel pomeriggio di lunedì 3 marzo nelle campagne del centro del Meilogu, precisamente in località “Sa Punta de su Carru”.

Secondo quanto ricostruito, la vittima — un allevatore di 71 anni — stava percorrendo a piedi un sentiero all’interno di una proprietà privata quando è stato sorpreso dal suo aggressore. L’uomo, dopo averlo minacciato di morte, si è scagliato contro di lui colpendolo con violenza utilizzando una roncola. Il 71enne ha cercato disperatamente di proteggersi il volto con le braccia, riportando ferite profonde e gravi lesioni agli arti superiori. Nonostante il trauma, l’anziano è riuscito a rifugiarsi nella propria dimora rurale e a chiedere aiuto al figlio, che lo ha immediatamente trasportato d’urgenza all’ospedale di Bosa.

Le indagini lampo dei militari hanno permesso di rintracciare l’indagato presso la sua abitazione poco dopo l’accaduto. L’uomo ha consegnato spontaneamente l’arma utilizzata, sulla quale erano ancora visibili le tracce ematiche riconducibili all’aggressione. Alla base del gesto vi sarebbero antichi dissapori legati a questioni di vicinato e proprietà terriera, già sfociati in passato in querele per pascolo abusivo e danneggiamenti. La vittima si trova attualmente ricoverata in prognosi riservata e, sebbene non sia in imminente pericolo di vita, dovrà essere trasferita in una struttura specializzata per un complesso intervento chirurgico ricostruttivo.

