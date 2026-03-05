Dramma a Gonnosfanadiga, malore fatale alla guida per un 70enne

Un drammatico malore improvviso ha strappato alla vita un 70enne di Gonnosfanadiga nelle prime ore di questa mattina, giovedì 5 marzo. Intorno alle 7:00, l’uomo stava percorrendo una delle vie del centro abitato alla guida della propria vettura quando ha avvertito i primi segni di un attacco cardiaco.
Con estrema lucidità, nonostante la sofferenza, è riuscito ad accostare il veicolo sul ciglio della strada per evitare incidenti. Sarebbe poi sceso dall’abitacolo, probabilmente nel tentativo disperato di attirare l’attenzione di qualche passante o chiedere soccorso, ma si è accasciato al suolo pochi istanti dopo.
I sanitari del 118, giunti tempestivamente sul posto, hanno tentato a lungo le manovre di rianimazione, che purtroppo si sono rivelate vane. Il medico legale ha confermato il decesso per cause naturali, attribuendolo a un infarto fulminante.
