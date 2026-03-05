Dramma a Gonnosfanadiga, malore fatale alla guida per un 70enne

Con estrema lucidità, nonostante la sofferenza, è riuscito ad accostare il veicolo sul ciglio della strada per evitare incidenti prima di accasciarsi al suolo

Un drammatico malore improvviso ha strappato alla vita un 70enne di Gonnosfanadiga nelle prime ore di questa mattina, giovedì 5 marzo. Intorno alle 7:00, l’uomo stava percorrendo una delle vie del centro abitato alla guida della propria vettura quando ha avvertito i primi segni di un attacco cardiaco.

Con estrema lucidità, nonostante la sofferenza, è riuscito ad accostare il veicolo sul ciglio della strada per evitare incidenti. Sarebbe poi sceso dall’abitacolo, probabilmente nel tentativo disperato di attirare l’attenzione di qualche passante o chiedere soccorso, ma si è accasciato al suolo pochi istanti dopo.

I sanitari del 118, giunti tempestivamente sul posto, hanno tentato a lungo le manovre di rianimazione, che purtroppo si sono rivelate vane. Il medico legale ha confermato il decesso per cause naturali, attribuendolo a un infarto fulminante.

