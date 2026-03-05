Verso Cagliari-Como, Caprile: “Sfida tosta, vogliamo metterci alla prova”

Elia Caprile, estremo difensore del Cagliari, ha parlato in vista della gara di sabato, ore 15:00 alla Unipol Domus, contro il Como di Cesc Fabregas.

“Giocheremo contro una squadra forte, sarà una gara tosta, le insidie sono tante, loro giocano per andare in Champions League. Ci stiamo preparando bene per arrivare pronti, non vediamo l’ora di scendere in campo e metterci alla prova. L’obiettivo di tutti è arrivare il prima possibile a conquistare la permanenza in Serie A, poi potremmo pensare a toglierci altre soddisfazioni. Non so quanti punti potrebbero ancora servire per la salvezza matematica: mancano ancora tante gare”.

Il portiere rossoblù ha parlato anche del sogno di vestire la maglia azzurra della Nazionale italiana: “Lavoro tutti i giorni per una nuova chiamata. Ma resto concentrato solo sul Cagliari perché, come ho sempre detto, solo facendo bene qui possono arrivare altre soddisfazioni. Il colloquio con il Ct Gattuso? È venuto a trovarci a Parma, abbiamo fatto una bella chiacchierata”.

