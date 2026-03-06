Incidente a Villasor, non ce l’ha fatta il conducente 40enne della Smart

Il 40enne alla guida della Smart è stato trasportato in codice rosso al Brotzu di Cagliari, dove i medici hanno tentato invano di salvargli la vita

Un violento scontro frontale sulla Statale 196, nel territorio di Villasor, si è trasformato in tragedia. L’impatto, avvenuto tra una Smart e un furgone, ha causato la morte di un uomo di 40 anni, spirato poco dopo il ricovero d’urgenza.

Secondo i primi rilievi effettuati dai Carabinieri, la dinamica ha visto le due vetture scontrarsi con estrema violenza. Sin dai primi istanti, le condizioni dei due conducenti sono apparse disperate, attivando immediatamente la macchina dei soccorsi. Il 40enne alla guida della Smart è stato trasportato in codice rosso al Brotzu di Cagliari, dove i medici hanno tentato invano di salvargli la vita; l’uomo è deceduto a causa dei traumi multipli riportati nell’urto. L’anziano al volante del furgone è stato invece trasferito al Policlinico, anch’egli in gravi condizioni.

Mentre i militari dell’Arma lavorano alla ricostruzione planimetrica del sinistro per accertare eventuali responsabilità o guasti tecnici, la viabilità nel tratto interessato ha subito pesanti rallentamenti per consentire la messa in sicurezza dell’area e la rimozione dei mezzi incidentati.

