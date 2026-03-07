Cagliari-Como, le probabili formazioni e dove vederla in Tv

Cagliari e Como scendono in campo alle ore 15:00 alla Unipol Domus nel match valevole per la 28a giornata del campionato di Serie A 2025/2026.

I rossoblù di Pisacane non avranno a disposizione il leader difensivo Yerry Mina non convocato a causa di un affaticamento al polpaccio; ancora assenti anche Deiola e Gaetano. Il Como di Fabregas giunge alla sfida in Sardgena dopo lo 0-0 contro l’Inter nella semifinale d’andata della Coppa Italia e vorrà riprendere la marcia in campionato verso l’Europa. La gara sarà trasmessa in esclusiva sulla piattaforma streaming Dazn.

Probabile formazione Cagliari (4-3-3): Caprile; Ze Pedro, Dossena, Rodriguez, Obert; Adopo, Liteta, Sulemana; Palestra, Folorunsho, Esposito.

Probabile formazione Como (4-2-3-1): Butez; Smolcic, Ramòn, Kempf, Valle; Perrone, Da Cunha; Diao, Nico Paz, Rodriguez; Douvikas.

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it