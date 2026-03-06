Incendio in una loggia a Flumini, gravemente ustionato un cane

Intervento dei Vigili del fuoco questa mattina in via Sorrento, a Flumini di Quartu Sant’Elena, per un incendio divampato all’interno di una loggia utilizzata come locale di sgombero e lavanderia.

Le squadre del comando dei Vigili del fuoco di Cagliari, intervenute con due automezzi, sono riuscite a circoscrivere e spegnere rapidamente le fiamme, evitando che il rogo si propagasse all’abitazione adiacente e comunicante con la struttura.

Durante le operazioni i pompieri hanno individuato tra le fiamme alcuni contenitori di Gpl utilizzati per la cucina a gas e li hanno messi in sicurezza, scongiurando ulteriori rischi.

Nell’incendio è rimasto coinvolto il cane della famiglia che vive nell’abitazione. L’animale, ferito prima dell’arrivo dei soccorsi, ha riportato gravi ustioni ed è stato trasferito in una clinica veterinaria dell’hinterland per ricevere le cure necessarie.

In via precauzionale sul posto è intervenuta anche un’ambulanza del servizio di emergenza territoriale. Non risultano persone ferite.

