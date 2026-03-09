Cagliari, lavori di rimozione di 90 tonnellate di rifiuti dalla laguna di Santa Gilla

Un’imponente operazione di risanamento ambientale sta interessando un’area di 12 mila metri quadri situata nei pressi della laguna di Santa Gilla, un ecosistema di altissimo pregio naturalistico da anni soffocato da oltre 90 tonnellate di rifiuti abbandonati. L’intervento, avviato pochi giorni fa, nasce dalla sinergia tra l’Autorità di Sistema Portuale (AdSP) del Mare di Sardegna e l’Assessorato all’Ambiente del Comune di Cagliari.

Il piano d’azione prevede non solo la rimozione dei detriti, ma anche una fase tecnica di campionamento e analisi in laboratorio per garantire che ogni tipologia di rifiuto venga indirizzata correttamente verso impianti di smaltimento o centri di recupero autorizzati. I lavori dovrebbero concludersi entro l’11 aprile, ma la strategia di tutela non si fermerà alla semplice pulizia: per evitare nuovi episodi di inciviltà, l’accesso da via San Simone verrà sbarrato da un cancello, completando le recinzioni già predisposte dal Comune vicino ai parcheggi del centro commerciale limitrofo.

Per scoraggiare definitivamente i “furbetti dei rifiuti”, l’intera zona sarà sorvegliata da un sistema di telecamere h24 collegato direttamente alla centrale operativa dell’Ente, permettendo di identificare i responsabili di eventuali nuovi sversamenti. Il futuro dell’area, tuttavia, non sarà solo fatto di divieti: AdSP e Comune stanno già pianificando sopralluoghi congiunti per trasformare questo spazio bonificato in una risorsa per i cittadini, ipotizzando la creazione di percorsi naturalistici attrezzati che valorizzino la bellezza della laguna.

