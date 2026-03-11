Cagliari, attesa per gli accertamenti di Idrissi: problema al ginocchio

Il Cagliari continua a fare i conti con una situazione complicata sul fronte degli infortuni. L’ultimo stop riguarda Riyad Idrissi, costretto a lasciare il campo pochi minuti dopo essere entrato nella gara contro il Como a causa di un trauma contusivo-distorsivo al ginocchio sinistro.

Il difensore rossoblù, una delle sorprese più positive della stagione, sarà sottoposto ad accertamenti nelle prossime ore per chiarire l’entità dell’infortunio e stabilire i tempi di recupero.

Il giovane calciatore, rientrato in Sardegna dopo un anno in prestito al Modena in Serie B, si è ritagliato uno spazio importante nelle rotazioni della squadra guidata da Fabio Pisacane. In questo campionato ha collezionato 23 presenze e 2 gol, numeri che confermano la fiducia del tecnico nei suoi confronti.

L’infortunio del difensore si aggiunge a un quadro già complicato per il Cagliari. Diversi giocatori della rosa stanno infatti seguendo programmi di lavoro personalizzati e restano in forte dubbio per il prossimo impegno di campionato. Tra gli osservati speciali dello staff medico ci sono Yerry Mina, Alessandro Deiola, Gianluca Gaetano e Luca Mazzitelli, tutti alle prese con problemi fisici che potrebbero condizionare la loro presenza nella prossima partita.

La squadra rossoblù si prepara ora alla sfida contro il Pisa in programma domenica, in un momento della stagione particolarmente delicato. Lo staff tecnico attende quindi gli esiti degli esami di Idrissi e il recupero degli altri giocatori per capire su quali uomini potrà contare in vista del prossimo appuntamento di campionato.

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it