Sanità, incentivo di 2000€ mensili per medici nelle zone carenti di assistenza

La Giunta della Regione Sardegna ha dato il via libera a un’importante intesa tra l’Assessorato della Sanità e i sindacati dei medici di famiglia. Il provvedimento stabilisce criteri precisi per mappare le aree territoriali in crisi a causa della mancanza di medici di base e definisce i sostegni finanziari necessari per attrarre nuovi professionisti in queste zone.

Nello specifico, l’accordo attua l’articolo 10 delle intese regionali integrative, introducendo un bonus economico per incentivare la copertura dei presidi medici nei comuni più isolati o meno serviti.

I medici di medicina generale che accetteranno di stabilire il proprio studio in questi territori “temporaneamente disagiati” riceveranno un’indennità mensile supplementare di 2.000 euro, volta a compensare le difficoltà logistiche e a garantire il diritto fondamentale all’assistenza sanitaria su tutta l’Isola.

