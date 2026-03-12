Incendio a Settimo San Pietro, a fuoco un’autocarrozzeria nella zona industriale

I pompieri sono riusciti a circoscrivere il fuoco prima che potesse avvolgere l'intero capannone o coinvolgere le numerose automobili parcheggiate

Un rogo notturno ha colpito un’attività di carrozzeria situata nel comparto industriale di Settimo San Pietro. L’allarme è scattato intorno all’una e un quarto, mobilitando immediatamente le unità di emergenza della sede centrale del Comando dei Vigili del Fuoco di Cagliari.

Grazie alla rapidità della risposta operativa, i pompieri sono riusciti a circoscrivere il fuoco prima che potesse avvolgere l’intero capannone o coinvolgere le numerose automobili parcheggiate nelle vicinanze. Il contenimento dell’incendio ha permesso di limitare sensibilmente l’entità dei danni materiali.

Una volta completata la domazione delle fiamme e la successiva bonifica dei detriti incandescenti, i tecnici del 115 hanno messo in sicurezza i locali e avviato i rilievi necessari per determinare l’origine, dolosa o accidentale, dell’evento.

