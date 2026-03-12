Assistenza domiciliare Sardegna, superato obiettivo Pnrr: finanziamento da 106 milioni

La Sardegna ha centrato con successo i traguardi fissati dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza in merito alla cura domiciliare per la terza età, garantendosi così l’accesso a un finanziamento di oltre 106 milioni di euro. Secondo i rilevamenti ufficiali del sistema sanitario nazionale aggiornati alla fine del 2025, l’Isola ha registrato un’impennata nelle prese in carico, raggiungendo una copertura dell’11,69% tra i cittadini over 65. Questo risultato segna una trasformazione radicale rispetto al recente passato: solo tre anni prima, nel 2022, la percentuale era ferma a un modesto 2,2%, dato che relegava la regione all’ultimo posto in Italia, mentre oggi la Sardegna compete con le realtà storicamente più efficienti a livello nazionale.

Attualmente sono oltre 49.000 gli anziani che ricevono cure integrate direttamente presso la propria abitazione, un servizio distribuito in modo capillare su tutto il territorio regionale. L’analisi per aree geografiche evidenzia come ogni singola azienda sanitaria locale sia riuscita a superare la soglia critica del 10%. Le performance più brillanti si sono registrate in Ogliastra, che guida la classifica regionale con un eccezionale 19,04%, seguita dai territori di Nuoro, Oristano e Cagliari, tutti attestati su valori superiori all’11,8%. Anche le altre province, dalla Gallura al Sulcis, hanno consolidato la loro posizione oltre il limite minimo richiesto, dimostrando una tenuta omogenea del sistema sanitario sardo.

Il superamento di questi standard non rappresenta solo un traguardo clinico e sociale, ma anche un fondamentale successo economico per le casse regionali. Oltre al già citato rimborso di 106 milioni di euro legato al PNRR, la Regione Sardegna potrà beneficiare di ulteriori incentivi economici di natura premiale. Tali fondi aggiuntivi verranno quantificati attraverso un imminente decreto ministeriale, previa consultazione e accordo con le altre Regioni, aprendo la strada a nuovi investimenti per il potenziamento delle cure di prossimità e il sostegno alle fragilità.

